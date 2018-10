OE 2019: O que muda para as empresas

Empresas. Taxas de tributação autónoma ficam mais pesadas. O Governo avança com o fim do PEC, mas apenas para as empresas que o pedirem e que tenham cumprido as suas obrigações declarativas. Há novos benefícios fiscais para o interior, multas mais pesadas para os bancos que não informarem os movimentos para offshores e nem o Banco de Portugal escapa. A pesar na factura fiscal haverá taxas autónomas mais altas para as viaturas.