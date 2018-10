OE 2019: O que muda para as famílias

Ganhos no IRS, factura da luz e da educação Próximo ano traz benefícios no IRS para rendimentos mais baixos, ex-residentes e famílias que se mudem para o interior do país e reduz factura com educação, através da redução das propinas no ensino superior e da gratuitidade dos manuais escolares até ao 12.º ano. Eis algumas das principais medidas com impacto para as famílias conhecidas até à hora de fecho do Negócios.