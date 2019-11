OE 2020: Centeno nega 80 milhões de euros para forças de segurança

Eduardo Cabrita exige um aumento de 5% do orçamento para a Administração Interna, mas o ministro das Finanças prevê avançar com aumento de 1%, conta o Público.

As negociações para o Orçamento do Estado estão a gerar um clima de tensão entre o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o ministro das Finanças, Mário Centeno, conta o Público na edição desta quinta-feira, 28 de novembro.



Isto porque Eduardo Cabrita quer um aumento de 5% do orçamento para as forças de segurança de modo a conseguir responder às reivindicações sindicais e esvaziar o Movimento Zero. Mas Mário Centeno só quer dar 1%, tal como aos outros Ministérios.





Eduardo Cabrita considera necessário um aumento de 80 milhões de euros para fazer face "à regularização salarial dos agentes das forças de segurança, mas também a despesas extraordinárias como ao pagamento dos suplementos remuneratórios durante as férias e a organização das eleições presidenciais de janeiro de 2021", detalha o mesmo jornal.