OE já tem mais de 200 propostas de alteração   

Só os parceiros do Governo e o PAN já entregaram mais de 200 propostas para alterar o Orçamento do Estado. PS e oposição ainda não avançaram com nenhuma das suas propostas, mas podem fazê-lo até 16 de Novembro.

O PCP, o Bloco de Esquerda (BE), o partido ecologista Os Verdes (PEV) e o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) já entregaram mais de 200 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 (OE 2019). O período de entrega de propostas teve início na sexta-feira e, no final do dia de ontem, eram já 211 as propostas que tinham dado entrada no Parlamento.

À frente no número de propostas apresentadas está o PAN, com alterações na taxação dos sacos de plástico ou na dedução em IRS de "despesas de sustentabilidade" ambiental, como a compra de bicicletas. O PAN volta a insistir na taxação do leite achocolatado como uma bebida açucarada - uma medida que, no ano passado, fez o deputado André Silva apresentar, no plenário da Assembleia da República, várias bebidas para demonstrar que essa bebida tem também um teor elevado de açúcar (apesar de não ser taxada como os refrigerantes).