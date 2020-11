OE: Partidos apresentam recorde de mais de 1.500 propostas de alteração

Os partidos e deputados com assento parlamentar apresentaram até sexta-feira mais de 1.500 propostas de alteração à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), um recorde, de acordo com a página do parlamento na internet.Entre as várias medidas, destacam-se propostas do PS (partido do Governo) para poder prolongar novo 'lay-off' e garantir salários até 100%, uma medida que vai custar 360 milhões de euros, e o aumento em 100 euros do limite até ao qual não se paga IRS.Na oposição, o PSD apresentou propostas no sentido de reduzir portagens das ex-SCUT e baixar as rendas comerciais a estabelecimentos como restaurantes.Nos restantes partidos, o PCP quer a implementação de uma contribuição extraordinária sobre o setor segurador, a vigorar em 2021, para financiar a o Serviço Nacional de Saúde, o CDS quer um desagravamento fiscal para as famílias da classe média e baixos rendimentos de cerca de 5% de IRS e Iniciativa Liberal propôs a redução para 6% do IVA em todos os serviços da restauração.O PSD, BE, CDS-PP e os deputados únicos do Chega, André Ventura, e da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, votaram contra o diploma do executivo na generalidade.A votação final global do orçamento está marcada para o próximo dia 26 de novembro.