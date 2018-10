OE prevê estabilização do petróleo e euro e Euribor ainda negativa em 2019

A proposta do Orçamento do Estado para 2019 estima uma estabilização dos preços do petróleo e do euro face ao dólar. Já a Euribor deverá manter-se em valores negativos.

As principais hipóteses do enquadramento internacional que constam da proposta do Orçamento do Estado para 2019 assumem que os preços do petróleo se mantenham praticamente inalterados face aos valores registados este ano. Também a moeda única deverá estabilizar. Já a Euribor, indexante utilizado no crédito à habitação, deverá subir mas continuará em níveis negativos, revela o documento conhecido esta segunda-feira.





"Após um aumento em 2018 (que se estima seja o mais elevado dos últimos seis anos), as expectativas implícitas nos mercados de futuros apontam para que o preço do petróleo ascenda a 72,2 dólares por barril em 2019 (cerca de 60,6 euros por barril), reflectindo a persistência de tensões geopolíticas no Médio Oriente (imposição de sanções pelos EUA ao Irão no período mais recente) e também noutros países exportadores de petróleo (caso da Venezuela), com possíveis perturbações do lado da oferta", refere a proposta do Orçamento do Estado para 2019.



O preço médio do Brent, em 2018, deverá rondar os 72,9 dólares por barril, enquanto no próximo ano chegará aos 72,2 dólares por barril.