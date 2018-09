OE2019: Catarina Martins confiante na aprovação de taxa para travar especulação imobiliária

A coordenadora do BE defendeu esta segunda-feira que a taxa proposta pelo partido para travar a especulação imobiliária tem condições para ser aprovada no Orçamento do Estado para 2019, recusando responder às críticas do CDS-PP.

"Parece-nos ter todas as condições para ser aprovada no próximo Orçamento do Estado. É uma medida que o Bloco de Esquerda vem a negociar desde Maio com o Governo", disse Catarina Martins, à margem de uma reunião com moradores do Bairro de Santa Rita, junto à base das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores.

A coordenadora bloquista foi questionada pelos jornalistas sobre as críticas do CDS-PP, que considerou "demagógica" a proposta de criação de uma taxa para travar a especulação imobiliária e a apelidou de "taxa Robles", numa alusão ao ex-vereador do BE na Câmara Municipal de Lisboa Ricardo Robles, que se demitiu depois de se saber que tinha à venda um prémio em Alfama por 5,7 milhões de euros, adquirido por 347 mil euros.