Oito em cada dez vê crise a prejudicar economia

Mais de 80% dos portugueses acreditam que a crise política no país vai levar a uma degradação da situação económica. Apenas 14,5% vê o cenário a melhorar com a demissão do Governo e a dissolução do Parlamento. Estas são algumas das conclusões do barómetro da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV.





