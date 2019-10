O ministro do SPD (sociais-democratas), que é parceiro de coligação no Governo da CDU de Angela Merkel, disse mesmo que a Alemanha conseguirá "fazer tudo o que for necessário" para contrariar uma crise. Contudo, Scholz não antevê esse cenário, antecipando uma melhoria do ritmo de crescimento da economia no próximo ano.Ainda assim, a maior parte dos economistas e das instituições que fazem projeções prevê que a Alemanha vá entrar em recessão técnica (dois trimestres consecutivos de contração do PIB) no terceiro trimestre deste ano, depois de a economia alemã ter contraído no segundo trimestre em cadeia (de um trimestre para o seguinte).De acordo com a Bloomberg, que cita fontes próximas, o Governo alemão já está a estudar várias opções para introduzir um estímulo orçamental na economia.Em causa poderá vir a estar uma estratégia com duas fases. Numa primeira fase o Estado iria fazer investimentos para melhorar a eficiência da economia, o que poderá demorar anos a ter efeitos na economia real.Numa segunda fase, caso a primeira fosse insuficiente, o Governo poderia lançar um estímulo de curto prazo para promover a procura interna. Scholz admitiu no passado que o pacote poderia ter cerca de 50 mil milhões de euros.Esta estratégia resulta de uma análise de custo-benefício do pacote de estímulos introduzido pela Alemanha em 2009, em coordenação com os restantes países europeus.No entanto, para já, apenas é certo que avançará um pacote de investimentos para combater a emergência climática no valor de 54 mil milhões de euros. Para 2020, o Governo aprovará um suplemento ao Orçamento na ordem dos nove mil milhões de euros.