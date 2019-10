A polaca Tokarczuk foi distinguida "pela sua imaginação narrativa que, com paixão enciclopédica, representa o ultrapassar de limites enquanto forma de vida", enquanto o austríaco Handke venceu devido "ao seu trabalho influente que, com ingenuidade inguística, explorou a periferia e a especificidade da experiência humana".

Estas duas escolhas vêm depois da Academia Sueca ter afirmado que se ia afastar da perspetiva "masculina" e "eurocentrica". "Temos tido, vamos dizer, uma perspetiva eurocêntrica da literatura e agora estamos a olhar para o mundo tudo", apontou Andres Olsson, o novo presidente do comité sueco. Diz ainda Olsson que tem sido "male-oriented", que se poderá traduzir livremente por "os vencedores são quase sempre homens". Ainda assim, este afastamento não foi total uma vez que os dois laureados são europeus e um deles, o deste ano, é um homem.



Antes da entrega do prémio, Olsson publicou um vídeo no YouTube onde explicava como são escolhidos os vencedores. Por exemplo, disse que há uma shortlist de 8 escritores definida antes do verão. Depois os jurados têm essa época para ler o que escreveram e propor um vencedor. Este ano foram dois.

Olga Tokarczuk e Peter Handke foram laureados esta quinta-feira com prémio Nobel da Literatura, o prémio que distingue os melhores escritores do mundo. Uma vez que no ano passo o prémio não foi atribuído devido a acusações de abuso sexual envolvendo membros do júri, Olga Tokarczuk é a vencedora de 2018 e Peter Handke de 2019.