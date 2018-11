OMC: Trocas comerciais não tiram pé do travão até ao final do ano

Sérgio Lemos

O indicador da Organização Mundial do Comércio (OMC) que antecipa a tendência das trocas comerciais continua a deteriorar-se. Os dados publicados esta segunda-feira, 26 de Novembro, sinalizam uma travagem no quarto trimestre, que vai levar o nível de comércio internacional para números inferiores à tendência de longo prazo.

Este indicador marca agora 98,6 pontos (100,3 pontos anteriormente), o que é a pior marca desde Outubro de 2016. Esta desaceleração deve-se às "quedas em todos os índices", particularmente nas exportações que "continuam a cair constantemente ao longo do ano e mantêm-se abaixo da tendência", assinala a Organização.

World Trade Outlook Indicator signals further loss of momentum in trade growth into Q4 https://t.co/kZVCkHE8HI pic.twitter.com/a80kCxFXbf — WTO (@wto) 26 de novembro de 2018

O indicador para as exportações baixou para os 96,6 pontos, abaixo da tendência de longo prazo. Este índice em específico está a aproximar-se do ponto mais baixo atingido em 2012 quando a crise da Zona Euro estava no seu auge.

Quanto a sectores, a travagem do comércio internacional é visível nas vendas de automóveis (96,9 pontos), nos componentes electrónicos (93,9 pontos) e nos bens agrícolas (97,2 pontos).

A impedir uma maior queda está a aviação internacional (100 pontos) e a actividade dos portos (101,2). Apesar de terem caído, mantêm-se em linha ou acima da tendência.

Esta desaceleração das trocas comerciais afectará particularmente a economia europeia. Segundo a IHS Markit, a travagem das exportações dos países da Zona Euro deverá impedir uma aceleração do PIB na recta final do ano, depois do terceiro trimestre ter sido o pior dos últimos quatro anos.

Estes dados confirmam aquilo que já era antecipado pela própria OMC em Setembro, no outlook sobre o comércio internacional. Nessa altura, a Organização alertava para os impactos do escalar das tensões comerciais e o aperto da política monetária em determinados mercados, nomeadamente nos Estados Unidos.

A OMC prevê que a expansão do comércio desacelere de uma subida de 4,7% em 2017 para 3,9% em 2018 e 3,7% em 2019.

Este indicador da OMC lê informação em "real time" para perceber a tendência das trocas comerciais num determinado momento. Se a pontuação for de 100 é porque as trocas estão estáveis. Acima de 100 sinaliza crescimento acima da tendência e abaixo de 100 o oposto.