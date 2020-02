China -- 2.791



Irão -- 26



Coreia do Sul -- 13



Itália -- 17



Japão -- 5



França -- 2



Taiwan -- 1



Filipinas -- 1



Navio de cruzeiros Diamond Princess (Japão) - 6







INFEÇÕES





ÁFRICA:



Argélia -- 1



Egito -- 1



Nigéria - 1





ÁSIA:



China -- 78.959



Coreia do Sul -- 2.337



Japão -- 210



Irão -- 245



Singapura -- 96



Tailândia -- 41



Bahrein -- 36



Taiwan -- 32



Kuwait -- 45



Malásia -- 24



Vietname -- 16



Emirados Árabes Unidos -- 19



Iraque -- 7



Omã -- 6



Índia -- 3



Filipinas -- 3



Israel -- 5



Líbano -- 2



Paquistão -- 2



Afeganistão -- 1



Camboja -- 1



Nepal -- 1



Sri Lanka - 1





AMÉRICA



Estados Unidos -- 59



Canadá -- 11



Brasil -- 1





EUROPA



Itália -- 605



Alemanha -- 46



França -- 38



Reino Unido -- 19



Espanha -- 32



Áustria -- 5



Croácia -- 5



Finlândia -- 2



Rússia -- 2



Suécia -- 7



Bélgica -- 1



Dinamarca -- 1



Geórgia -- 2



Grécia -- 3



Macedónia do Norte -- 1



Noruega -- 4



Roménia -- 1



Suíça -- 6



Holanda - 2



Lituânia - 1



Estónia - 1



Bielorrússia - 1



San Marino - 1





OCEÂNIA



Austrália -- 23



Nova Zelândia - 1





OUTROS



Navio de cruzeiros Diamond Princess (Japão) - 705

Lista de países que reportaram infeções do novo coronavírus e mortes de acordo com a informação divulgada às 16:00 de hoje pela Organização Mundial de Saúde (OMS):