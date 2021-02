OMS: Não é hora de nenhum país abrandar medidas de controlo

Tedros Adhanom Ghebreyesus, que falava na videoconferência de imprensa regular da OMS sobre a covid-19, a partir da sede da organização, em Genebra, na Suíça, realçou a diminuição do número de infeções pela quarta semana consecutiva e de mortes pela segunda semana consecutiva, assinalando que os países estão a aplicar "medidas mais restritivas".Contudo, apesar das estatísticas que considerou encorajadoras, disse que "não é hora de nenhum país abrandar as medidas"."A complacência é tão perigosa quanto o vírus", acentuou.O dirigente da OMS renovou o apelo para a partilha de tecnologia para acelerar a produção de vacinas contra a covid-19 e distribuí-las de forma equitativa."Nunca na história as vacinas foram desenvolvidas em menos de um ano após o aparecimento de um vírus", sublinhou Tedros Adhanom Ghebreyesus.A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.Portugal totaliza 15.034 mortes associadas à covid-19 e 781.223 infeções, de acordo com o balanço mais recente da Direção-Geral da Saúde.A covid-19 é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus (tipo de vírus) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.