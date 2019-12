ONG ambientalistas dizem que COP 25 é uma "traição"

Organizações não governamentais ambientalistas consideraram hoje que os projetos de resolução que a cimeira do clima da ONU tem para aprovar são "uma traição" do Acordo de Paris e dos milhões de pessoas que sofrem com as alterações climáticas.





Em conferência de imprensa à margem da 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, em Madrid, a diretora executiva da Greenpeace, Jennifer Morgan, afirmou que os textos propostos a discussão, tal como estão seriam "uma traição de pessoas em todo o mundo que sofrem com os impactos e pedem ação".