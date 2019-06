ONU reúne "provas credíveis" que ligam príncipe saudita à morte de Khashoggi  

A Organização das Nações Unidas (ONU) fechou uma investigação de seis meses sobre a morte de Khashoggi. As conclusões relançam as suspeitas sobre o príncipe saudita, que tem negado o envolvimento no caso.

Uma especialista das Nações Unidas que investigava o caso Khashoggi, Agnes Callamard, conclui que existem "provas credíveis" que devem ser exploradas mais aprofundadamente, de que o príncipe saudita Mohammed Bin Salman teve responsabilidade no assassinato do jornalista.





Khashoggi foi "vítima de uma execução premeditada e deliberada. Um assassinato pelo qual o Estado da Arábia Saudita é responsável de acordo com a lei internacional dos direitos humanos", escreve Callarmard no relatório que resultou de seis meses de investigação. O inquérito "mostrou que há provas suficientes e credíveis relativas à responsabilidade do príncipe, exigindo mais investigação", relata.