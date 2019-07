Operação Marquês: Defesa de Bava esclarece dúvidas de juiz sobre documento de identificação

O juiz da Operação Marquês quis esclarecer esta quarta-feira uma discrepância de datas do documento de identificação de Zeinal Bava utilizado na assinatura do contrato com a Enterprises, em 2010, tendo a defesa respondido que se tratou de um lapso.

De acordo com o despacho a que a Lusa teve acesso, o juiz Ivo Rosa teve dúvidas sobre a data da celebração do contrato de alocação fiduciária entre o arguido Zeinal Bava e a Enterprises Management Services pelo facto de constar no mesmo a data de emissão do bilhete de identidade do ex-administrador da PT de 16 de dezembro de 2014, quando a assinatura ocorreu em 2010.