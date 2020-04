Operadores saldaram fatura de março dos direitos televisivos

Com as competições desportivas paradas por tempo indeterminado, surgiram dúvidas quanto ao pagamento dos milionários contratos de direitos televisivos assinados entre os clubes de futebol e as operadoras de telecomunicações, como noticiou o Record. Os valores do mês de março foram saldados, como confirmou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, numa nota publicada no site da entidade. Mas e o mês de abril?





Os direitos televisivos do campeonato nacional passaram para as mãos das operadoras há cerca de cinco anos, depois de a Nos e Meo terem iniciado uma batalha pelos conteúdos desportivos, que até à data eram dominados pela PPTV, empresa de Joaquim Oliveira.