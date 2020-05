deputados húngaros aprovaram um conjunto de medidas para dotar o governo do partido nacional-autoritário do Fidesz de poderes reforçados e assim assegurar maior eficácia na resposta à crise sanitária.A legislação aprovada, além de manter o estado de emergência em vigor por tempo indeterminado, garantia a Orbán o poder de governar com base em decretos, sem precisar de aprovação do parlamento, e suspender a aplicação de outras leis gerais em função da evolução da pandemia.Entre as medidas aprovadas constava também um novo quadro penal que contempla penas de vários anos de prisão (até cinco anos) para quem divulgar, publicitar ou partilhar informações falsas ou consideradas distorcidas pelo poder central e que possam servir para agravar o alarme junto da população.Este reforço de poderes de Orbán agravou a preocupação relativamente ao cumprimento do Estado de direito pelas autoridades húngaras, levando a Comissão Europeia a alertar para o perigo , no contexto da pandemia, da aprovação de leis de reforço de poderes que coloque em causa a separação de poderes e as regras democráticas.