Orçamento do Estado: Que medidas estão em negociação para 2019?

A menos de duas semanas da entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2019, são já conhecidas algumas das medidas que estão em cima da mesa das negociações entre o Governo e os parceiros parlamentares. Aumentos salariais na Função Pública, contagem do tempo de carreira dos professores e redução do IVA da electricidade e do gás natural estão entre as medidas que mais têm afastado o Governo e a esquerda.