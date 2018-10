Orçamento para 2019 dá mil milhões às famílias

Uma vez mais, este é um orçamento que traz boas notícias para as famílias, com medidas de desagravamento fiscal, reforço de pensões e prestações sociais e de aumentos na Função Pública. Para as empresas, os ganhos são sobretudo por via do PEC e do IRC para o interior do país

A proposta de Orçamento do Estado que o Governo entregou ao Parlamento esta noite prevê medidas que reforçam os rendimentos das famílias, de forma directa e indirecta, em cerca de mil milhões de euros. E entre as famílias, são sobretudo as que contam com funcionários públicos ou reformados as que recebem um apoio mais significativo do Estado.





Para a generalidade das famílias, as medidas mais significativas dizem respeito ao IRS. O relatório que acompanha a lei do Orçamento do Estado confirma que a segunda fase de redução do IRS (através do ajustamento das tabelas de retenção e do pagamento dos reembolsos) deverá dar às famílias 155 milhões de euros. A este valor somam-se ainda mais 144 milhões de euros relativos à eliminação da sobretaxa de IRS aplicável aos trabalhadores com rendimentos independentes.