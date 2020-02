Pensionistas: o aumento extra e as outras novidades do Orçamento

O Governo fez algum suspense, mas o Parlamento aprovou o que já se esperava: o quarto aumento extraordinário de pensões. A lei vai consagrar um compromisso para facilitar o acesso e subir o valor do CSI, corrigir retroativamente as pensões dos pescadores ou rever o acesso à reforma das pessoas com deficiência.