Orçamento: salários e energia ficam para a discussão no Parlamento

Não deverá ser já a 15 de Outubro que os funcionários públicos vão saber quais os aumentos que terão no próximo ano nem como e em que medida vai baixar a factura da electricidade. Com negociações ainda em curso, estas duas medidas-chave só deverão ficar fechadas no debate parlamentar na especialidade.

São duas bandeiras políticas deste orçamento e são também as duas matérias onde tem sido mais difícil chegar a entendimento entre os partidos da maioria. A actualização dos salários da Função Pública e a redução da factura da electricidade deverão continuar em aberto a 15 de Outubro, data-limite para a entrega do Orçamento do Estado.





De acordo com fontes envolvidas nas negociações, é muito provável que as medidas sejam ajustadas no decurso da discussão do diploma na especialidade, onde conhecerão os seus contornos finais.