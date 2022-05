Os leitores respondem: Crescimento é prioridade. Educação e turismo são apostas ganhas

O crescimento económico é a prioridade mais identificada pelos assinantes que aceitaram o nosso desafio. A redução de impostos, maior competitividade, apoios às PME e uma justiça mais célere estão também entre as sugestões. Tal como a redução do peso do Estado.Quanto ao que de melhor se fez, a aposta no turismo parece ser aquela que recolhe maior consenso. Mas é a educação que é vista como a aposta mais consistente dos últimos anos.