Os Mais Poderosos de 2020 estão a chegar ao 10.º lugar

Carlos Alexandre foi o magistrado que, no Tribunal Central de Investigação Criminal, deu voz de prisão a José Sócrates em 2014, mantendo-o em prisão preventiva por quase um ano. Foram anos de grande agitação para a justiça e agora, o protagonismo de Carlos Alexandre volta a marcar presença. Desta vez tem em mãos casos como o da EDO - em que ordenou recentemente a suspensão de funções de António Mexia e Manso Neto, ou o de Tancos, no âmbito do qual acaba de ser acusado o ex-ministro da Defesa.