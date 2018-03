"Os municípios não querem ser parte da atomização do SNS", diz Manuel Machado

Do património aos transportes, são 21 as áreas que o Governo quer entregar às autarquias. Mas a ANMP só deu o aval a sete. Saúde está fora de questão ao contrário do que defendem as áreas metropolitanas. Já na Educação o consenso parece estar mais próximo. Mas tudo depende do envelope financeiro associado, cujo montante o Governo ainda não divulgou.