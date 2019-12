Os preços que vão mexer com a carteira dos portugueses em 2020

Alguns dos preços que costumam mudar assim que bate o relógio a dar início a um novo ano este ano vão ter sorte diferente. É que o Orçamento do Estado para 2020 “mexe” no bolso, mas ainda não foi aprovado. Há que esperar por ele. Mas fora disso, já se sabe que a luz desce, as comunicações sobem.