Os trespasses vão voltar a ser um bom negócio?

Com as alterações propostas à lei das rendas, os trespasses voltam a estar na ordem do dia e podem mesmo voltar a ser apetecíveis, uma vez que os novos inquilinos vão ganhar novos direitos no que toca à permanência no imóvel. Filomena Lança, redactora principal do Negócios, explica as alterações em curso.