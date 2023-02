Pacote de medidas é "limitado nos valores e demasiado estatizante", diz Ventura

O presidente do Chega, André Ventura, afirmou esta quinta-feira que o pacote de medidas apresentado pelo Governo para combater a crise da habitação é "limitado nos valores e demasiado estatizante"."É muito difícil que o Estado possa obrigar proprietários, cujas casas não estão ocupadas, a arrendá-las", afirmou o líder do partido, que reagia às medidas a partir da Assembleia da República.O pacote hoje apresentado prevê, entre outras medidas, o fim dos vistos Gold e uma proposta para arrendar casas a proprietários privados para posteriormente sub-arrendá-las.Uma medida que, para André Ventura, "colocará gravemente em causa a estabilidade do mercado e não tem nenhuma viabilidade no nosso sistema jurídico"."A excessiva estatização do mercado de arrendamento é o que vamos ter a partir de agora. Não só o Estado se prepara para se substituir aos senhorios numa série de elementos como nalguns casos temos situações evidentemente periogosas, sendo a primeira a obrigação de arrendar casas. Está ao nível do que o Bloco de Esquerda quis fazer e não passará no crivo do Tribunal Constitucional", afirmou.Entre as críticas apontadas a diferentes pontos do plano, está também o apoio no âmbito do crédito à habitação e o apoio à rendas. "Revela-se manifestamente insuficiente. O compromisso de apoio às rendas ficará muito aquém e não chegará à grande maioria das famílias portuguesas", reiterou o líder do partido, acusando o Governo de "atirar areia à cara dos portugueses".O plano hoje apresentado pelo Executivo socialista prevê que as famílias possam ter apoio até 720 euros por ano para enfrentar dificuldades com a prestação da casa.