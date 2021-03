Países do euro mantêm subida dos preços em fevereiro. Portugal fica aquém

A inflação na Zona Euro manteve-se estável em fevereiro, nos 0,9%, o nível mais elevado desde o início da pandemia na região.





Segundo os dados revelados esta quarta-feira pelo Eurostat, a subida anual dos preços manteve o mesmo nível de janeiro (0,9%), o que traduz o crescimento mais elevado desde fevereiro do ano passado (1,2%).





No conjunto mais alargado da União Europeia, os preços cresceram ainda mais no mês passado – 1,3% - com os países mais a leste a destacarem-se na recuperação da inflação. As taxas mais elevadas foram registadas na Polónia (3,6%), Hungria (3,3%) e Roménia (2,5%), enquanto as mais baixas verificaram-se na Grécia (-1,9%), Eslovénia (-1,1%) e Chipre (-0,9%).





Portugal ficou abaixo da subida da Zona Euro, com o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) – o indicador usado pelo Eurostat – a subir 0,3%. Ainda assim, este número traduz uma aceleração da subida dos preços, já que em janeiro se fixou nos 0,2%.





Na comparação com o primeiro mês do ano, a inflação subiu em 14 Estados-membros da UE, caiu em 10 e permaneceu estável em três.





Os maiores contributos para o aumento vieram dos serviços e da alimentação, álcool e tabaco, enquanto a energia continuou a travar um crescimento mais significativo.