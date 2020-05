Países do euro podem aceder ao fundo de resgate sem condições até 2022

Today’s #Eurogroup is over. A statement on the #ESM’s Pandemic Crisis Support will be issued shortly. The Press conference will start in 20 minutes. pic.twitter.com/dC0zUETWiC — LuisRego (@ljrego) May 8, 2020

Em função da evolução da crise sanitária e respetivas consequências económicas, o acesso a este apoio poderá ser alargado para lá de 2022, isto se o conselho de governadores do MEE assim entender, explica o comunicado divulgado no final do encontro.Já o acesso a esta rede de segurança com valor global até 240 mil milhões de euros não estará condicionado a qualquer tipo de condição ligada à necessidade de posterior ajustamento orçamental, tal como fora já decidido pelos líderes europeus. E também como havia já ficado decidido, estas linhas cautelares terão como única condição servir paraOs ministros das Finanças da Zona Euro mostram-se em linha com a perspetiva das instituições comunitárias de assegurar que todos os países da moeda única são elegíveis ao chamado "Apoio à Crise Pandémica" do MEE.O comissário europeu para os Assuntos Económicos, Paolo Gentiloni, notou que com base no entendimento de que a pandemia apresente riscos para a estabilidade financeira na Zona Euro, todos os países teriam de ser elegíveis para se candidatarem. Já Klaus Regling, o alemão que preside ao MEE, disse não esperar que todos os 19 paises do euro recorram a estas linhas.Apesar de o Conselho ter pedido que este apoio estivesse disponível no próximo dia 1 de junho, o Eurogrupo espera que possa estar no terreno "bem antes" dessa data.Na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro, Klaus Regling adiantou que o objetivo é concluir o processo duas semanas antes (18 de maio), devendo o conselho de governadores do MEE fechar o dossier na reunião de 15 de maio.As linhas cautelares disponibilziadas pelo MEE estão inicialmente disponíveis por um período de um ano (12 meses), o qual pode ser prolongado por duas vezes, cada uma delas por seis meses.O Eurogrupo elogiou ainda a aprovação, na última cimeira europeia, do pacote de 540 mil milhões de euros, dias antes aprovado pelos ministros das Finanças da UE , constituído por três redes de segurança destinadas a proteger os Estados-membros (o acesso às linhas do MEE), empresas (atrvés do Banco Europeu de Investimento) e empregos (o chamado programa SURE)O custo de acesso ao financiamento cobrado pelo MEE é de 10 pontos base por ano, acrescido de 0,5 pontos base para cobrir comissões e de 25 pontos base de taxa de serviço antecipada. Regling explicou que atualmente o custo estaria em torno de 0,1%, podendo este aumentar se também o custo de financiamento do MEE aumentar."O dinheiro será emprestado a um custo muito baixo", salientou Mário Centeno.O líder do fundo criado como rede de segurança para a Zona Euro na sequência da crise das dívidas soberanas usou o início da sua comunicação aos jornalistas para, no âmbito da 11.ª avaliação de supervisão pós-programa, elogiar Portugal.Klaus Regling lembrou que "Portugal foi um dos países que contraiu empréstimos do MEE", sendo esta entidade o maior credor do país, sinalizando os "progressos positivos" feitos no ano passado, "incluindo o excedente orçamental", o primeiro "em muitos, muitos anos"."Enquanto maior credor de Portugal, [o MEE] não vê quaisquer riscos para o reembolso", rematou.(Notícia atualizada)