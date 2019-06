PAN disponível para conversar "seja com quem for" após legislativas

André Silva esteve hoje reunido com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa.

O deputado único do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) desatacou hoje que o objetivo do partido nas legislativas é eleger mais mandatos e formar um grupo parlamentar, adiantando que após as eleições estarão disponíveis para conversar "seja com quem for".