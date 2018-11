PAN negoceia com o Governo incentivos para as bicicletas eléctricas

A ideia é estender às bicicletas eléctricas o incentivo que já existe para a compra de veículos de baixas emissões. A proposta do PAN entrou esta semana no Parlamento e está agora a ser negociada com o Governo no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado.

Um incentivo correspondente a 20% do valor da bicicleta e até um valor máximo de 200 euros. A proposta é do PAN, Pessoas-Animais-Natureza, que a está a negociar com o Governo no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado (OE) para 2019. O objectivo, explica o partido, é estender às bicicletas eléctricas o incentivo à aquisição de veículos de baixas emissões.

O PAN lembra que "a utilização da bicicleta como modo de deslocação, isoladamente ou em combinação com os transportes públicos, traz diversos benefícios ambientais, sociais, económicos e de saúde pública" e sublinha que as "políticas de incentivo à mobilidade eléctrica têm de ter em conta todos os modos de transporte".

É nesse sentido que avança com esta proposta que, segundo fonte do partido, não tem ainda o aval do Governo, mas está a ser discutida e negociada.

Os vários partidos estão agora a preparar a apresentação de propostas de alteração à proposta do Governo de OE para o próximo ano. Deverão fazê-lo até sexta-feira da próxima semana, dia 16 de Novembro, estando a votação final global do OE agendada para 29 de Novembro.