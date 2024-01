PAN recusa solução a prazo ou "penso rápido" para resolver crise na Madeira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A porta-voz da PAN defendeu este sábado uma solução de estabilidade na Madeira e recusou uma "solução a prazo", dizendo que, nessa situação, o partido "seria o primeiro a pôr fim ao acordo" para viabilizar o Governo com PSD e CDS."Uma solução de penso rápido não servirá para o PAN", declarou Inês Sousa Real, que falava aos jornalistas à margem da manifestação pelo direito à habitação, em Lisboa.Acerca da crise na Madeira, Inês Sousa Real garantiu que o PAN "está disponível para garantir a estabilidade governativa", impondo como condição a renúncia do ainda presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, por forma a garantir a "confiança dos cidadãos na política".