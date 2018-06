PAN também quer 'tara' nas embalagens de vidro e alumínio

Projecto de lei do PAN que prevê criação de sistema de incentivos à devolução de embalagens não só de plástico, como já anunciou o Governo, mas também para as garrafas de vidro e bebidas em lata a partir de Janeiro de 2022 vai ser discutido hoje no Parlamento. Tudo em nome da reciclagem.