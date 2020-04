Pandemia ameaça precisão de previsões meteorológicas

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) disse estar preocupada com o impacto do vírus na qualidade e quantidade de observações e previsões meteorológicas. A manutenção de sistemas de satélite e estações meteorológicas pode ser afetada se os bloqueios continuarem nas próximas semanas.





A precisão de previsões meteorológicas é essencial para os mercados de "commodities", como agricultura, gás natural, eletricidade e carvão. Agricultores e "traders" de produtos agrícolas dependem das previsões para determinar o momento de semear e os preços. Os mercados de gás são particularmente sensíveis aos dados climáticos para ajudar a prever a procura.





O volume de informações relacionadas com o clima recolhidas por aeronaves comerciais afundou com a suspensão de voos pelas companhias aéreas.





"As medições em voo da temperatura ambiente e velocidade e direção do vento são uma fonte muito importante de informações para a previsão do tempo e a monitorização do clima", afirmou a OMM em comunicado.





A organização com sede em Genebra funciona como espinha dorsal dos serviços meteorológicos e climáticos de 193 países e territórios.





Grande parte do sistema é automatizado, por isso, o impacto nos dados climáticos tem sido relativamente modesto até agora, mas "à medida que a diminuição da disponibilidade de observações meteorológicas das aeronaves continua e se expande, podemos esperar uma gradual redução da fiabilidade das previsões", disse Lars Peter Riishojgaard, diretor do escritório de sistema terrestre do Departamento de Infraestrutura da OMM, em comunicado.





Se a diminuição das observações meteorológicas da superfície continuar, em particular se o surto começar a impactar amplamente a capacidade dos observadores de fazerem o seu trabalho nos países em desenvolvimento, as previsões também serão afetadas, disse.





A OMM monitoriza a situação e trabalha com os Estados membros para mitigar o impacto, acrescentou o responsável.