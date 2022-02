Pandemia custou 330 mil milhões de euros à Alemanha

Leia Também Projeções de crescimento para a Alemanha pioram

A pandemia já custou à Alemanha cerca de 300.000 milhões de euros em 2020 e 2021, segundo o instituto alemão ifo, que calcula que este valor é equivalente a 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2019.Num comunicado do ifo hoje divulgado, o chefe de previsões do instituto, Timo Wollmershäuser, afirmou que, "sem a crise, a economia alemã teria crescido 1,3% ao ano durante aqueles anos"."Para este cálculo, baseamo-nos nas previsões económicas do ifo de dezembro de 2019 para os anos 2020 e 2021", disse Wollmershäuser, referindo-se ao custo da pandemia.O instituto recorda que essas previsões estavam de acordo com as de outros peritos alemães em investigação económica e com as do Bundesbank, o banco central alemão.O presidente do ifo, Clemens Fuest, disse que esta era "a pior crise económica desde a Grande Depressão dos anos 30" e acrescentou que, "por conseguinte, era correto que o Governo alemão desse estabilidade à economia de uma forma decisiva".Fuest salientou que esta ação governamental tinha tido lugar "não só com uma política económica clássica orientada para a procura, mas também através da estabilização dos mercados financeiros e da prestação de apoio temporário aos trabalhadores por conta de outrem, aos trabalhadores independentes e às empresas".Acrescentou que as consequências da crise serão um aumento da dívida pública, um agravamento da formação e um impulso à digitalização, o que tem como efeito a mudança da economia através do teletrabalho e do comércio eletrónico.O ifo recorda que há exatamente dois anos a pandemia atingiu a Europa e que a economia alemã diminuiu 4,6% em 2020 e depois recuperou 2,7% em 2021.Na opinião de Wollmershäuser, isto significa que a economia alemã "teve um desempenho muito abaixo do potencial".MC // CSJLusa/Fim