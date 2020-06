Os números divulgados esta segunda-feira, 22 de junho, pelo IEFP indicam ainda que no fim de maio haviam chegado a esta entidade 544,351 pedidos de desemprego.O IEFP precisa que o aumento superior a 100 mil desempregados face a maio do ano passado foi causado por mais desempregados em todos os grupos considerados, com especial "destaque para as mulheres, os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos, os inscritos há menos de um ano, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o secundário".Apesar do enorme crescimento do número de desempregados e de pedidos de subsídio de desemprego observado devido à covid-19, o relatório do IEFP permite perceber que relativamente ao passado mês de abril, o mês de maio trouxe mais ofertas de emprego e colocações.Assim, em maio foi registado um aumento de 121,9% nas ofertas de emprego (para um total de 6.971) e um crescimento de 91,6% nas colocações (total de 4.467).Segmentando por regiões o crescimento do desemprego, conclui-se que foi no Algarve que se deu o maior agravamento, com esta região a ter um aumento de 202% de desempregados no final de maio comparativamente a igual período do ano passado. Dado que o setor do turismo foi especialmente atingido pela pandemia, é natural que seja no zona algarvia que se verifique o maior aumento de desempregados.Em sentido inverso, no Alentejo (-1,4%) e nos Açores (-2,4%) até se registaram descidas no número de desempregados.(Notícia atualizada)