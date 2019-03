Papa Francisco ataca o "deus dinheiro"

O papa Francisco criticou este sábado "o deus dinheiro", que cria "sociedades desumanas e injustas", e instou as empresas a não se concentrarem apenas no lucro, recomendando que se empenhem na solidariedade, para favorecer o bem comum.





"Só se percebermos que a nossa verdadeira riqueza é o relacionamento e não apenas os bens materiais é que encontraremos modos alternativos de viver numa sociedade que não é governada pelo deus dinheiro, um ídolo que engana e depois a deixa mais desumana e injusta", disse Jorge Bergoglio, numa audiência com membros da Confederação de Cooperativas Italianas.





Criticando o "individualismo e o egoísmo característicos do liberalismo", o papa afirmou que não se consegue atingir a "felicidade plena", porque não se conta com os demais.





O papa considerou que o mundo atual "está enfermo de solidão" e lamentou que haja pessoas que se suicidem, "conduzidas pelo desespero, fruto dessa solidão".





"Não podemos permanecer indiferentes a estes dramas e todos, na medida das nossas possibilidades, devemos assumir o compromisso de eliminar um pouco da solidão dos outros".





Em contraponto com as empresas que visam "principalmente o lucro", o chefe da Igreja Católica disse que as cooperativas têm "como objetivo principal a satisfação equilibrada e proporcional das necessidades sociais", acrescentando que, apesar de procurarem as ganâncias, não devem perder de vista a solidariedade mútua".