Papa Francisco: "Não esperemos que o próximo se torne bom para lhe fazermos bem"

O Papa Francisco apelou ao amor, na véspera de Natal, durante a homilia na Basílica de São Pedro, no Vaticano. "Coragem, não percais a confiança nem a esperança; não penseis que amar seja tempo perdido!", afirmou o Pontífice.





Na tradicional missa da noite de Natal, o Papa incentivou os fiéis a praticarem o bem: "Não esperemos que o próximo se torne bom para lhe fazermos bem, que a Igreja seja perfeita para a amarmos, que os outros tenham consideração por nós para os servirmos".

"Acolher a graça é saber agradecer. Frequentemente, porém, as nossas vidas transcorrem alheias à gratidão. Hoje é o dia justo para nos aproximarmos do sacrário, do presépio, da manjedoura, e dizermos obrigado. Acolhamos o dom que é Jesus, para depois nos tornarmos dom como Jesus. Tornar-se dom é dar sentido à vida, sendo este o melhor modo para mudar o mundo: nós mudamos, a Igreja muda, a história muda, quando começamos a querer mudar, não os outros, mas a nós mesmos, fazendo da nossa vida um dom", disse.