Para se cumprir Acordo do Clima, vendas de carros convencionais têm de acabar em 15 anos

Segundo a análise da organização, para cumprir o objectivo de descarbonizar o sector dos transportes até 2050, e atingir as metas do Acordo de Paris sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa, a Europa deve acabar com as vendas de novos veículos a gasolina e gasóleo no início da década de 2030.

A União Europeia pode mais facilmente alcançar as emissões zero no sector através da transição para veículos eléctricos e a hidrogénio, salienta o estudo "Roteiro para a descarbonização dos veículos ligeiros na Europa".