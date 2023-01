Parceiros divididos sobre acumular 65% do subsídio com o salário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O novo incentivo ao emprego para os desempregados de longa duração vai ser pago “de forma automática” a quem estiver inscrito nos centros de emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) há mais de doze meses e aceite uma oferta de trabalho. A ideia do Governo é ter esse novo mecanismo a funcionar a partir do “segundo semestre” deste ano, mas a aplicação da medida levanta dúvidas a patrõ

...