Pardal Henriques terá recusado convite para integrar listas do PDR

Pedro Pardar Henriques, advogado dos motoristas de matérias perigosas, terá mesmo sido convidado para integrar a lista do PDR (Partido Democrático Republicano) para as eleições legislativas, mas terá recusado.



Não foi o próprio Pardal Henriques que revelou a informação. Esta foi avançada, na SIC Notícias, pelo presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento.



A notícia tinha sido dada ao longo da semana pelo DN, mas o líder do partido, Marinho e Pinto, tinha-se recusado a confirmar ou a desmentir se Pardal Henriques ia fazer parte da lista de candidatos.



À Lusa o ex-eurodeputado e ex-Bastonário dos Advogados tinha dito que as suas listas iam ser conhecidas perto do dia 20 de agosto.





Segundo tinha sido noticiado, Pardal Henriques seria mesmo cabeça-de-lista do PDR por Lisboa e a Marinho e Pinto ficaria a posição cimeira pelo Porto.