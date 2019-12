Paredes expropria adega para construir centro de congressos

Aprovada a expropriação com caráter de urgência em Assembleia Municipal, no dia 27 de setembro passado, com o presidente da autarquia a justificar a pressa com a falta de segurança existente no local e a necessidade de aproveitar fundos comunitários, a Câmara de Paredes firmou, esta quarta-feira, 4 de dezembro, a aquisição do edifício da Adega Cooperativa de Paredes.

Uma expropriação amigável que foi arrematada por 779,4 mil euros. A autarquia pretende transformar este abandonado edifício em auditório com capacidade para 600 pessoas e um centro de congressos e eventos. Com uma área coberta de cerca de três mil metros quadrados, o novo equipamento cultural está orçado em 3,8 milhões de euros, devendo agora ser alvo de uma candidatura a fundos comunitários. O projeto será publicamente apresentado esta quinta-feira, 5 de dezembro. "Este é um dia histórico para o Executivo. Depois de começar o ano com a aquisição do Complexo das Laranjeiras, em março, a autarquia está a terminar o ano da melhor forma, adquirindo o antigo edifício da Adega Cooperativa de Paredes para o transformar numa nova atração cultural da cidade, concelho e do território do Vale do Sousa", afirmou o presidente da autarquia, em declarações ao Negócios. "O antigo edifício da Adega será transformado num auditório e centro de congressos capaz de servir os interesses culturais da comunidade, atrair eventos à região e ir ao encontro das necessidades de um espaço para espetáculos dos conservatórios de música e de dança de Paredes, dos grupos de teatro e das associações do concelho", sublinhou Alexandre Almeida. A direção da Adega Cooperativa de Paredes aceitou amigavelmente a expropriação por parte da autarquia, já que a alternativa seria deixar avançar a expropriação judicial. Os 779 mil euros agora encaixados serão para liquidar as dívidas aos seus sócios.