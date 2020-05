Parlamento alarga proteção dos sócios-gerentes

Ainda não foi desta que os membros de órgãos estatutários das micro e pequenas empresas passam a ter direito ao lay-off. A falta de apoio do PCP inviabilizou a proposta consensualizada entre PSD, BE e PAN, mas o Parlamento aprovou, ainda assim, na especialidade, novas regras que alargam o universo de sócios-gerentes com direito a apoio. Basicamente, a ideia é que deixe de existir um limite em matéria de faturação, tal como hoje a lei prevê, sendo que a proposta partiu do PEV e foi depois alvo de uma alteração pelo PCP. Acabou por ter os votos contra apenas do PS.





Recorde-se que os sócio-gerentes que inicialmente não tinham qualquer apoio para a quebra de rendimentos provocada pela pandemia, passaram a estar, por iniciativa do Governo, abrangidos pelo mesmo apoio dos profissionais independentes e que pode ir no máximo até ao valor do salário mínimo nacional. Só eram abrangidas, no entanto, empresas sem trabalhadores e que no ano anterior tivessem tido uma faturação inferior a 60 mil euros. A oposição e as associações empresariais não pouparam nas críticas e, no Parlamento surgiram várias propostas no sentido de que também os órgãos estatutários das pequenas e médias empresas fossem abrangidos pelo regime do lay-off simplificado, mais benéfico do que os dos independentes.