Parlamento aprova nova taxa sobre empresas com mais contratos a prazo

Os deputados do grupo de trabalho das leis laborais aprovaram a nova taxa adicional que se poderá vir a aplicar às empresas que mais recorram a contratos a prazo, ultrapassando a média do seu setor.

Trata-se da chamada "contribuição adicional por rotatividade excessiva", que "tem aplicação progressiva com base na diferença entre o peso anual de contratação a termo e a média setorial, até ao máximo de 2%".

A taxa incide sobre "o valor total das remunerações base, em dinheiro ou em espécie, relativas aos contratos a termo resolutivo, devidas no ano civil a que o apuramento respeita". Contudo, o valor exato da taxa ainda está dependente de regulamentação.

Os sucessivos adiamentos sobre a lei laboral acabaram por adiar a cobrança da taxa, que exige vários procedimentos calendarizados. A intenção do PS é adiar a cobrança da taxa para 2020.

O artigo que estabelece as bases desta nova taxa foi aprovado em grupo de trabalho com os votos favoráveis do PS, a abstenção do Bloco de Esquerda, do CDS e do PSD e os votos contra do PCP, mas ainda nao foram votados os detalhes de aplicação.