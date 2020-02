Os deputado da Assembleia da República aprovaram esta manhã uma proposta do BE que prevê a abertura de concurso para contratações no INEM ainda durante o primeiro semestre deste ano.

Em causa está inclusão no Orçamento do Estado para este ano de uma norma que determina que "até ao final do primeiro semestre" será "lançado concurso com vista à contratação de profissionais para o INEM com o objetivo de garantir a plena operacionalidade dos atuais meios e a abertura de novos meios, nomeadamente os previstos na lei."



As necessidades existentes, para as várias categorias de profissionais, serão determinadas pelo conselho diretivo do INEM, determina a iniciativa aprovada.

