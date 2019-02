Parlamento britânico poderá votar saída sem acordo ou adiamento do Brexit

A primeira-ministra britânica Theresa May continua a privilegiar uma saída acordada da UE. Porém, ante a pressão de "hard brexiters", "soft brexiters" e "remainers", aliada à não cedência de Bruxelas às alterações pedidas por Londres, May anunciou que os deputados poderão escolher entre uma saída sem acordo e o adiamento do Brexit.