Parlamento britânico recupera controlo da agenda. Segue-se a tentativa de impedir Brexit sem acordo

Jeremy Corbyn reagiu de imediato a estas palavras. O líder dos trabalhistas disse que não votará para eleições antecipadas enquanto não houver legislação aprovada no sentido de excluir um Brexit sem acordo. Se o primeiro-ministro quer eleições, primeiro esta legislação terá de ser aprovada, declarou, citado pela CNN.





A Câmara dos Comuns também se pronunciou entretanto, dizendo que poderá ser debatida também esta quarta-feira a proposta de eleições antecipadas com que Boris quer avançar se ganhar o "não" a um Brexit desordenado.





The Prime Minister has stated that he intends to table a motion under the Fixed Term Parliament Act 2011. If tabled, it is likely this will be debated tomorrow. Check the #OrderPaper published first thing in the morning for confirmation.