Parlamento britânico rejeita Brexit sem acordo e abre porta a adiamento

A entrada em águas nunca navegadas foi rejeitada pelo parlamento britânico que, esta quarta-feira, afastou a possibilidade de o Reino Unido sair da União Europeia sem enquadramento jurídico - o mesmo é dizer que a Câmara dos Comuns recusou um Brexit sem acordo de saída. Esta votação abre a porta ao adiamento do Brexit, restando, porém, saber qual a duração desse adiamento e para quê.

A moção que a primeira-ministra Theresa May levou ao parlamento, alterada pela emenda apresentada pela conservadora Caroline Spelman, e previamente acolhida, foi aprovada por 321 votos a favor e 278 contra, o que conferiu uma maioria de 43 votos aos parlamentares que recusam um Brexit desordenado.

Theresa May, que tinha dado liberdade de voto aos conservadores, acaba por ser derrotada na medida em que, após ver chumbado o acordo de saída revisto que foi renegociado com Bruxelas, assumiu preferir que, não havendo enquadramento legal para a saída, preferia um Brexit sem acordo do que um Brexit com base num mau acordo.

Todavia, um Brexit sem acordo não ficou definitivamente posto de parte, isto porque, como fez questão de notar o presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, a saída da UE está já prevista na lei britânica para as 23:00 do próximo dia 29 de março. Ou seja, esta moção não chega por si só para afastar uma saída desordenada, sendo necessário alcançar um acordo de saída com Bruxelas, o qual dificilmente pode ser conseguido sem um adiamento do Brexit de forma a ganhar tempo para a renegociação com o bloco europeu.São mais as perguntas que resultam da votação desta quarta-feira do que as certezas, já que não se sabe ainda se o Brexit será adiado (a votação parlamentar decorre esta quinta-feira), nem durante quanto tempo (a moção do governo propõe um curto adiamento, até 30 de junho, antes de o novo Parlamento Europeu tomar posse), e muito menos que tipo de acordo pode recolher o apoio necessário à aprovação num parlamento completamente dividido.(notícia em atualização)