Parlamento britânico vai mesmo ser suspenso. Oposição une-se contra eleições gerais

O rol de batalhas travadas em torno do Brexit continua a ocupar a agenda em Londres. A suspensão do Parlamento defendida por Johnson deverá mesmo avançar, mas os deputados deverão opor-se ao primeiro-ministro na proposta de convocar eleições antecipadas.

O encontro entre o líder do Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson, e o homólogo Irlandês, Leo Varadkar, realizado esta segundafeira, serviu também para a divulgação do ponto de situação em relação ao Brexit. Johnson acredita que é possível alcançar um acordo até ao dia 18 de outubro, mas planeia suspender a atividade do Parlamento no final desta segunda-feira. Antes disso, deverá enfrentar a oposição no que toca à convocação de eleições gerais.





Boris Johnson afirma que o Reino Unido tem a "quantidade de tempo ideal" para alcançar um acordo de saída da União Europeia, pois, acredita, os prazos apertados ajudarão ao foco. O objetivo do líder britânico é alcançar um entendimento até 18 de outubro, dia em que o Conselho Europeu planeia reunir-se. Esta intenção é reiterada por Johnson depois de, no início da semana passada, ter garantido que há progressos nas negociações entre o Reino Unido e a União Europeia, e que estão a ser discutidas alternativas ao mecanismo de backstop, um dos maiores pontos de discórdia.